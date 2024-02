Lovitură pentru salariaţii români! Perioadele de muncă ce nu vor fi socotite la recalcularea pensiei Toți pensionarii romani au beneficiat, la inceputul acestui an, de o indexare a pensiei, in raport cu inflația, ceea ce se va intampla la fiecare inceput de an. Insa, potrivit guvernanților, pensiile vor crește din nou din luna septembrie, pentru peste trei milioane de romani, dupa recalculare. Ce perioade nu se iau in calcul la […] The post Lovitura pentru salariatii romani! Perioadele de munca ce nu vor fi socotite la recalcularea pensiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

