Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au pus in executare la inceputul acestei saptamani, in baza unui Ordin European de Ancheta, doua mandate de percheziție domiciliara la sediile a doua societați comerciale, din municipiul Timișoara, fiind efectuate cercetari intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de spalare de bani. […] Articolul Percheziții la Timișoara intr-un dosar de spalare de bani. In ancheta este implicat un barbat din mafia calabreza a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .