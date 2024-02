Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Lugoj, judetul Timis, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au facut doua percezitii domiciliare in localitatea Rusca Montana, judetul Caras-Severin, la doi barbati banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma perchezitiilor…

- Politistii din Lugoj, judetul Timis, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au facut doua percezitii domiciliare in localitatea Rusca Montana, judetul Caras-Severin, la doi barbati banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma perchezitiilor…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lugoj – Biroul de Ordine Publica și Compartimentul Proximitate, impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului…

- Trei persoane au fost reținute și vor fi prezentate luni instanței cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzate de camata și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lugoj – Biroul de Ordine Publica și Compartimentul Proximitate, impreuna cu…

- La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au pus in aplicare 18 mandate de percheziție domiciliara, pe raza a trei județe, in vederea administrarii de probatoriu…

- La data de 28 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat trei perchezitii domiciliare in judetul Constanta, la locuintele a trei persoane fizice banuite…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Arad, cu sprijinul Poliției Orașului Nadlac, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au pus in aplicare miercuri doua mandate de percheziție domiciliara emise de magistrații Judecatoriei…

- FOTO: PERCHEZIȚII la Campeni și Lupșa. Sunt vizate persoane care ar fi organizat ilegal partide de vanatoare Polițiștii din Alba au descins, marți dimineața, in 9 locații din Campeni și Lupșa. Sunt vizate persoane cercetate pentru braconaj cinegetic. Ar fi organizat ilegal partide de vanatoare. Potrivit…