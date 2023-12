Stiri pe aceeasi tema

- Politistii l-au identificat pe barbatul suspectat ca a incendiat masina directorului de la Piete SA Timisoara. Acesta este audiat de politisti. El ar fi recurs la acest gest pentru a se razbuna pentru o sicanare in trafic, scrie News.ro. „Cu privire la dosarul penal ce are ca obiect distrugerea prin…

- Banuiți de savarșirea infracțiunii de camata, arestați preventiv pentru 30 de zile La data de 19 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara…

- Marți 14 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Alba, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, au efectuat doua percheziții, la locații din Teiuș aparținand unei persoane banuite…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Calarasi, sub coordonarea Parchetului de pe Langa Judecatoria Calarasi, efectueaza 9 perchezitii, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti, la persoane banuite de proxenetism si folosirea prostitutiei infantile. Potrivit Politiei…

- Polițiștii Secției Transporturi Craiova, insotiti de luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale au descins, ieri, la 12 locatii din Dolj si Brasov. Au fost vizati administratorii unor firme de paza si protectie, suspectati de comiterea mai multor infractiuni. Este vorba de evaziune fiscala, fals informatic…

- La data de 27 septembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, au efectuat 3 percheziții domiciliare, in Campeni, in vederea documentarii activitații infracționale…