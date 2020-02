Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au efectuat mai multe perchezitii domiciliare la persoane banuite ca au furat bani din 10 agentii de pariuri, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 200.000 lei.Potrivit unui comunicat transmis sambata de Politia Capitalei, cinci barbati au fost condusi la audieri."Cei in…

- Patru persoane au fost retinute de politistii din Botosani, dupa ce, in luna ianuarie, au jefuit un tanar de 19 ani de suma de 900 de euro si de 1.100 de lei, amenintandu-l cu acte de violenta, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, politistii…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, efectueaza marti, 21 ianuarie, un numar de 13 perchezitii in judetele Alba si Sibiu.

- Politistii efectueaza duminica dimineata 21 de perchezitii, in patru judete si in Capitala, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti.…

- In aceasta dimineata, politistii efectueaza 8 perchezitii, pe raza municipiului Bucuresti, intr un dosar penal in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi sustras peste dintr un lac privat si apoi l ar fi comercializat, fara respectarea cerintelor privind siguranta alimentelor. La data de 16 ianuarie…

- Procurorii DIICOT au confiscat peste 33 de kilograme de heroina, cu o valoare pe „piata neagra” de peste un milion de euro, in urma mai multor perchezitii efectuate la persoane suspectate de trafic de droguri. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis, luni, AGERPRES, gruparea infractionala, formata…

- Miercuri dimineața, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au efectuat 12 perchezitii pe raza județului Prahova, la locuințele și sediile sociale ale unor societați folosite de persoane banuite de camatarie și șantaj. 7 mandate de aducere…

- Zece persoane urmeaza sa fie conduse la audieri, in urma perchezitiilor efectuate miercuri, in dosarul privind falsificarea permiselor de port-arma, instrumentat de DIICOT Caras-Severin. Potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, de DGA- SJA Caras-Severin, ofiterii de politie judiciara…