Percheziții în Banat. Polițiștii care căutau spărgători de locuințe au găsit traficanți de droguri (foto) Polițiști de la Poliția Orașului Oravița, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Oravița, au pus in aplicare luni 13 mandate de percheziție domiciliara emise de Judecatoria Oravița, in orașul Oravița și zona rurala limitrofa, la persoane banuite de furt calificat. Opt persoane au fost conduse la audieri, pe numele acestora fiind […] Articolul Percheziții in Banat. Polițiștii care cautau spargatori de locuințe au gasit traficanți de droguri (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

