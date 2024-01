Stiri pe aceeasi tema

- Patru mandate de perchezitii domiciliare au fost puse in aplicare, marti, pe raza judetelor Caras-Severin si Prahova, precum si in Sectorul 2 al Capitalei, intr-un dosar deschis pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, evaziune fiscala si executarea de activitati miniere…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin anunta, marti, ca s-au facut 4 perchezitii in judetele Caras-Severin, Prahova, dar si in Sectorul 2 Bucuresti, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune…

- O batrana de 86 de ani a fost gasita moarta la o adresa din Sectorul 2 al Capitalei, vineri, dupa ce poliția a fost sesizata de catre o femeie. Criminalul ar fi nepotul de 17 ani al femeii, care se afla sub influența drogurilor la momentul faptei. Baiatul era instituționalizat intr-un centru DGASPC…

- Un barbat care a plecat de acasa in urma cu doua zile spre locul de munca si nu a mai revenit a fost gasit inecat, vineri, in Lacul Herastrau, transmite Agerpres. Vineri dimineata, familia unui barbat de 46 de ani a sesizat autoritatile in legatura cu disparitia acestuia. Barbatul locuia in Sectorul…

- Contabila in varsta de 43 de ani care s-a aruncat de la etajul 5 din cladirea unde lucra, in Sectorul 4 al Capitalei, și a lovit mortal o femeie de 59 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, pentru savarșirea infracțiunii de omor, anunța joi, 14 decembrie, Parchetul de pe langa Tribunalul…

- S-a ales cu dosar penal pentru ca vindea pește fara documente legale, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Butimanu au depistat, in localitatea Iazu, un barbat de 45 de ani, din Buftea, in timp ce ar fi oferit spre comercializare 50 de kilograme de pește din diferite specii, fara a deține…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au pus astazi in aplicare opt mandate de percheziție domiciliara (șapte in județul Timiș și…

- "In cursul zilei de astazi (...), politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati cu privire la faptul ca minora Stefania Nicoleta Din, de 13 ani, a plecat de la domiciliu, in jurul orei 06,30, fara a mai reveni. Minora in cauza nu a mai avut plecari voluntare, iar din verificarile…