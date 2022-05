Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de percheziții au loc astazi in 13 județe din țara și in București, la persoane banuite ca fac contrabanda cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Liderii gruparii, cu firme cu profil amanet in Medgidia, introduceau in țara kilograme de aur, fara sa plateasca TVA sau taxe vamale. Procurorii…

- VIDEO| Peste 200 de PERCHEZIȚII in Alba și alte județe la contrabandiștii de aur: Ce au descoperit polițiștii VIDEO| Peste 200 de PERCHEZIȚII in Alba și alte județe la contrabandiștii de aur: Ce au descoperit polițiștii La data de 25.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad impreuna cu lucratorii de poliție judiciara din cadrul S.C.C.O. Arad si politistii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara si Oradea efectueaza un numar de 37 percheziții domiciliare,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism efectueaza un numar de 28 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a altor 5 județe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iași impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, au efectuat miercuri 13 percheziții la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infracțiunilor…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Timisoara fac joi dimineata 61 perchezitii domiciliare, in judetele Timis, Caras Severin si Hunedoara intr-un…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus extinderea urmaririi penale pentru frații Tate sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de persoane și viol.

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata a 23 de inculpati pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat și trafic de migranti in varianta agravata.…