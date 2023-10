Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Crima Organizata impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins in aceasta dimineata in 11 locatii din judetele Timis, Caras-Severin si Bihor, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat si contrabanda. Ancheta DIICOT…

- Ancheta a polițiștilor de la crima organizata din Timișoara in cazul unei rețele specializate pe traficul de droguri. Oamenii legii au descins in 9 locații din Timiș, Cluj și Mehedinți de unde au ridicat peste un kilogram de cocaina, peste un kilogram de 3CMC, dar și canabis, ecstasy și LSD. Unul dintre…

- Polițiștii fac duminica 44 de perchezitii domiciliare, in Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu. Sunt vizati membrii unui grup infractional, specializat in introducera in tara de deseuri. ”La data de 1 octombrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu…

- Ancheta a polițiștilor in cazul a trei tineri minori, la Timișoara. Aceștia sunt cercetați dupa ce au fost prinși cu un scuter furat. Minorii le-au povestit oamenilor legii ca au cumparat vehiculul din Arad insa polițiștii au descoperit ca acesta era anunțat ca fiind furat din Timișoara.

- BARBOSU – Cultura din satul Barbosu a fost raportata la 112 de un bocșean care iși inchiriase casa de la țara unor timișoreni. Și a descoperit-o cand a mers la livada, sa-și culeaga prunele! In 26 august, polițiștii de la SCCO și procurorii de la DIICOT, structurile teritoriale Caraș-Severin, au demarat…