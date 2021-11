Mai multe percheziții au loc, joi dimineața, intr-o ancheta in care zeci de polițiști de la Brigada de Poliție Rutiera București și Poliția Locala Sector 1 sunt suspectați ca ar fi luat mita de la șoferii opriți in trafic. Perchezițiile au loc la sediul Brigazii de Poliție Rutiera București, la sediul Poliției Locale Sector 1, dar […] The post Percheziții DGA la Brigada de Poliție Rutiera București. Sunt vizați polițiști care ar fi luat mita de la șoferi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .