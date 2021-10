PepsiCo va mări probabil din nou preţurile, la începutul anului 2022 Directorul financiar Hugh Johnston a declarat ca in ultimele luni PepsiCo a trebuit sa faca eforturi sa depaseasca problema lipsei de cutii si sticle Gatorade, odata cu cresterea cererii pentru bauturile sale in restaurante sicinematografe, dupa ridicarea restrictiilor legate de pandemia de Covid-19. PepsiCo a marit deja preturile bauturilor si snackurilor sale, in ultimele saptamani, urmand o strategie adoptata de intreaga industrie a alimentelor ambalate, determinata de impactul cresterii preturilor materiilor prime asupra marjelor de profit. ”Ma astept ca vor avea loc probabil unele cresteri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

