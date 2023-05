Stiri pe aceeasi tema

- Kevin De Bruyne a marcat un gol superb in Real Madrid – Manchester City 1-1. Belgianul i-a facut pe „cetateni” sa plece neinvinsi de pe Santiago Bernabeu. In minutul 67 al meciului Kevin De Bruyne a primit o minge la marginea careului. Belgianul a sutat violent, fara nicio sansa pentru Thibaut Courtois.…

- Real Madrid – Manchester City, duelul din semifinalele UEFA Champions League, a fost transmis in format live text, pe AS.ro. „Dubla” este reeditarea penultimului act din sezonul trecut, atunci cand „galacticii” obtineau calificarea dramatic. Real Madrid este detinatoarea trofeului si vrea sa obtina…

- Real Madrid și Manchester City sunt pregatite de prima reprezentație a semifinalelor Ligii Campionilor. Campionii Europei au ajuns mai tarziu la stadion, imbracați lejer, in timp ce elevii lui Pep Guardiola au aparut cu o vestimentație mai eleganta. Real Madrid - Manchester City este cel mai așteptat…

- Real Madrid - Manchester City, meci contand pentru prima mansa a semifinalelor din Liga Campionilor, este programat, marti, 9 mai, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Bayern și Manchester City au remizat, 1-1. Pentru bavarezi, a marcat Kimmich, in timp ce reușita „cetațenilor” fost semnata de Haaland. Celalalt meci al serii, Inter – Benfica, s-a terminat tot cu o remiza, 3-3. Pentru Inter, au inscris Barella, Martinez și Correa, in timp ce pentru Benfica au marcat…

- Pep Guardiola a avut prima reactie dupa meciul Manchester City – Bayern, scor 3-0, din mansat tur a sferturilor de finala ale UEFA Champions League. Campioana Angliei i-a administrat echipei lui Thomas Tuchel cea mai drastica infrangere, in competitia stelelor, din ultimii sase ani. Bayern a suferit…

- Manchester City – RB Leipzig 7-0 și FC Porto – Inter 0-0 au fost meciurile din returul optimilor Champions League. Au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City si Inter s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City a dat de pamant cu Leipzig, dupa…

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…