Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea și siguranța clienților, a angajaților și a comunitaților in care activeaza reprezinta una dintre principalele preocupari ale companiilor Enel din Romania. De aceea, Enel a pus, in schimb, la...

- In interviul acordat DC News, membrul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii a subliniat astfel care este importanta activitatii fizice in aceasta perioada. Acesta s-a referit mai ales la cei care aleg sa se deplaseze cu bicicleta, activitate care in opinia lui nu prezinta niciun risc de contaminare…

- Pe toata perioada starii de urgența din Romania, Direcția de Sanatate Publica Teleorman, prin Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sanatatii desfașoara campania județeana de informare, comunicare și conștientizare a publicului larg și a profesionistilor din Sanatate, cu privire la masurile și comportamentele…

- Asociația Eco Ruralis* critica decizia Guvernului de a ridica interdicțiile de circulație pentru lucratorii sezonieri, fara a reglementa pe deplin desfașurarea transportului muncitorilor in aceasta perioada de pandemie și de a ii expune astfel riscului infectarii cu coronavirus, alegand soluția cea…

- LIDL Romania a anunțat ce masuri au luat pentru a sprijini eforturile depuse de autoritați de a limita raspandirea infecției cu coronavirus. Reprezentanții lanțului de magazine au transmis, printre altele, ca au limitat numarul de clienți care pot fi prezenți in același timp in anumite…

- Ce masuri iau bancherii in sprijinul clienților, in contextul raspandirii coronavirusului. Unele banci amana plata ratelor și recomanda evitarea folosirii numerarului Bancile vin sprijinul clienților a caror viața de zi cu zi a fost afectata de raspandirea coronavirusului și propun, in primul rand,…

- Bancherii italieni se gandesc la clienți in aceasta perioada, afirma Catalin Gherzan, candidatul PER la Primaria Pitești. Acesta spune ca e nevoie și in Romania de masuri de protejare a mediului economic și a cluenților. “In Italia s-a luat masura suspendarii plații ratelor la creditele ipotecare, pentru…

- Este sezonul virozelor, iar epidemia cu coronavirus se extinde pe zi ce trece. Panica si isteria au luat locul deciziilor rationale, iar asta poate sa afecteze buna desfasurare a activitatii companiilor, inclusiv in Romania. In acest context, am cautat sa aflam care sunt indicatiile in cazul…