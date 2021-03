Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea gala a premiilor Oscar nu va fi transmisa la Hong Kong, pentru prima data in peste 50 de ani, desi acest teritoriu concureaza la categoria cel mai bun film international cu pelicula "Better Days" si cu un scurtmetraj ,de asemenea nominalizat, care prezinta protestele antiguvernamentale…

- Brad Pitt a castigat in 2020 un premiu Oscar interpretand un cascador in filmul lui Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood", iar anul acesta actorul in varsta de 57 de ani a realizat chiar el cascadoriile din thrillerul de actiune "Bullet Train", scrie IndieWire. "Brad a facut…

- Celebrul actorul american George Segal a murit la varsta de 87 de ani, in California, scrie AFP. El a fost nominalizat in 1967 la premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru...

- "Colectiv" este un documentar care urmareste evenimentele petrecute pe parcursul unui an dupa tragedia din clubul Colectiv. Filmul urmareste autoritati si jurnalisti in cautarea adevarului. Productia romaneasca a fost nominalizata la Oscar pentru doua categorii ndash; Documentar si Lungmetraj international.La…

- Ceremonia de acordare a premiilor Oscar, programata sa aiba loc anul acesta pe 25 aprilie, va fi transmisa din mai multe locuri, a anuntat un purtator de cuvant al Academiei americane de film, citeaza ABC News. Citește și: PNL a pierdut 12% intr-un an de zile (sondaje CURS) Dolby Theatre…

- Ceremonia de acordare a premiilor Oscar, programata sa aiba loc anul acesta pe 25 aprilie, va fi transmisa din mai multe locuri, a anuntat un purtator de cuvant al Academiei americane de film, citeaza ABC News. Dolby Theatre din Hollywood a gazduit gala Oscar incepand cu anul 2001, iar organizatorii…

- Actrita Jane Fonda, premiata cu Oscar pentru rolurile din „Klute” si „Coming Home”, va primi anul acesta trofeul onorific Cecil B. DeMille la gala de decernare a Globurilor de Aur, programata sa aiba loc pe 28 februarie, relateaza News.ro. Distinctia acordata de Asociatia Presei Straine de…

- Primele roluri ale lui Kevin Costner au fost de figuratie in Night Shift 1982 si in continurea acestuia Frances 1982 . Kevin Costner a fost recompensat cu o stea pentru filmele sale, amplasata in partea de nord, aria 6800, pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood.Kevin Costner n. 18 ianuarie 1955 este…