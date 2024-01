Dependența de alcool in Rusia a crescut pentru prima data in ultimii zece ani, a anunțat luni cotidianul economic rus Kommersant, citand date ale agenției oficiale de statistica Rosstat, potrivit The Moscow Times.In deceniul dintre 2010 și 2021, numarul diagnosticelor privind tulburarile legate de consumul de alcool au scazut de la 153.900 la 53.300.Dar in 2022, medicii au emis 54.200 de noi astfel de diagnostice, potrivit documentului "Healthcare in Russia 2023" ("Asistența medicala in Rusia in 2023") publicat de Rosstat in decembrie.Ministerul rus al Sanatații a precizat ca pandemia de COVID-19…