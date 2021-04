Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria de zeci de ani a faimosului Parc National Kruger din Africa de Sud, rangerii sai vor fi condusi de o femeie, informeaza DPA. Cathy Dreyer urmeaza sa-l inlocuiasca pe Ken Maggs la 1 mai, a anuntat miercuri Autoritatea Parcurilor Nationale din Africa de Sud (SANParks). Africa…

- Virginia, care detine recordul la numarul de executii pe teritoriul SUA, a devenit primul stat din fostul Sud segregationist care a abolit pedeapsa cu moartea. “Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea in acest stat, in sud si in aceasta tara”, a declarat guvernatorul democrat Ralph Northam (foto),…

- O femeie din SUA, Michigan, a murit in toamna, la doua luni dupa ce a primit un transplant de plamani de la un donator infectat cu coronavirus. Medicii spun ca o femeie din Michigan a contractat Covid-19 și a murit in toamna trecuta la doua luni dupa ce a primit un transplant dublu-pulmonar de la un…

- O femeie de 55 de ani din Constanța a anunțat, joi, Poliția dupa ce a gasit 10.000 de euro pe jos, la intrarea intr-un centru comercial, banii fiindu-i ulterior returnați barbatului care ii pierduse, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Dupa ce a sesizat ca ii lipsesc banii din borseta,…

- Vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer-BioNTech este eficient impotriva noilor mutații ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, anunța cele doua societați intr-un comunicat de presa. Cele doua companii precizeaza, insa, ca ”supravegheaza in continuare variante emergente si…

- O femeie cautata de oamenii legii din Ungaria dupa ce a fost arestata pentru furt, a fost gasita intr-un apartament din București. Femeia era ascunsa intr-un șifonier. Pe numele ei, judecatorii din Ungaria au emis in 21 noiembrie 2020 un mandat european de arestare pentru infracțiunea de furt, anunța…

- Un incendiu s-a produs, sambata, o locuinta de pe strada Saradei din Bucureștii Noi, Sectorul 1. O femeie de 70 de ani a inhalat monoxid de carbon, primind ingrijiri medicale, iar doi copii, au fost transportati la spital. Potrivit ISU BUcurești, incendiul produs sambata pe strada Saradei s-a manifestat…