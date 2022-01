Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare chiar in prima zi din Noul An in familia lui Adrian Mutu! Soția sa, Sandra Mutu iși serbeaza astazi ziua de naștere, iar antrenorul a luat-o prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții, dupa ce i-a compus un frumos mesaj de dragoste cu ocazia zilei sale de naștere. Adrian…

- Codul Rutier se schimba in anul 2022. Senatul a adoptat tacit un proiect de lege ce prevede un nou sistem de amenzi pentru șoferii care incalca regulile de circulație. Acesta are in vedere ca drumurile publice din țara noastra sa fie monitorizate video de Poliția Romana, iar contravențiile vor fi astfel…

- Luminița Popescu nu este prea rapida atunci cand vine vorba de cumparaturile de Craciun, iar anul acesta s-a lasat pe ultima suta de metri. Paparazzi SpyNews au surprins-o in aceasta dimineața cum iși achiziționa necesarul pentru sarbatorile de iarna.

- Luminița Popescu este dispusa sa blocheze și traficul pentru a ajunge la farmacie. Soția lui Gica Popescu este mereu pe graba și „uita” de regulile de circulație. Frumoasa bruneta a blocat o intreaga banda de circulație pentru a-și parca bolidul de lux. Paparazzii Spynews.ro au prins-o in flagrant,…

- Sandra Mutu, una dintre cele mai frumoase soții de fotbaliști din Romania, nu mai ține cont de nimic atunci cand se grabește. Paparazzii Spynews.ro au au fost pe urmele frumoasei șatene și au surprins-o pe acesta intr-o ipostaza inedita. Ce face soția lui Adrian Mutu atunci cand antrenorul nu este prin…

- Laurette a dat dovada nu o data, ci de foarte multe ori ca este o mama devotata pentru fiica sa. Ei bine, caci pe langa acest rol este și o adevarata femeie de afaceri, mulatra reușește cu greu sa iși sincronizeze timpul, astfel ca de multe ori este grabita. Nu este prima data cand bruneta incalca regulile…

- Cand ești iubita lui Ciprian Marica iți permiți orice. Ioana Marcu este o partenera de viața și o mama model, dar nu și o șoferița pe masura. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele vedetei și au surprins-o in timp ce incalca regulile de circulație pe strazile din Capitala.

- Șoferii care sunt surpinși de inregistrarile de pe camerele de bord montate pe mașini in timp ce incalca normele rutiere risca sa fie sancționați de polițiști, conform unui proiect de lege depus miercuri de deputatul USR Mihai Botez, care vrea astfel sa previna numarul accidentelor rutiere, relateaza…