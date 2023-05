Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Guvernului Crimeii, reprezentantul permanent al republicii pe langa președintele Rusiei, Gheorghi Muradov, a declarat, intr-un interviu acordat Agentiei RIA Novosti, ca Statele Unite ale Americii, in persoana consilierului președintelui american, Jake Sullivan, prin cuvinte de aprobare…

- Cel de la care au fost confiscați banii este Konstantin Malofeev, cunoscut drept și „oligarhul ortodox”. Magistrații americani transmit ca vor urma și alte transferuri in urma confiscarii averilor obținute ilegal de oligarhii ruși.Garland a precizat ca banii confiscați de la oligarhul rus Konstantin…

- Prigojin s-a referit la o figura de „bunic fericit" care „crede ca este bun" in timpul unei discuții despre lipsa de muniție și despre perspectivele viitoare ale Rusiei in Ucraina.El s-a intrebat, mai apoi, retoric ce ar trebui sa faca Rusia și generațiile viitoare și cum poate caștiga Rusia daca „bunicul"…

- Dupa ce loviturile cu rachete rusesti au ucis in noaptea de joi spre vineri cel putin cinci persoane in Ucraina, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a spus ca ceea ce se intampla in Ucraina confirma scopul Washingtonului si al aliatilor sai de a provoca alte tari la o confruntare militara cu Moscova…

- Cele zece runde de sancțiuni impuse Rusiei de cand a inceput invazia pe scara larga in Ucraina in februarie anul trecut, Uniunea Europeana a aplicat cea mai dura pedeapsa impusa vreodata impotriva unei țari straine Bruxelles-ul spune ca sancțiunile sale sunt menite sa reduca veniturile Moscovei și accesul…

- Dmitri Medvedev, aliatul fidel al lui Putin, a declarat vineri, 17 martie, ca americanii ”au luat-o razna” si a cerut sa nu existe mila fata de ei, comentand in acest fel incidentul de marti cu o drona americana MQ-9 si doua avioane de lupta rusesti de tip Su-27 deasupra Marii Negre, transmite EFE și…

- Intrebarea privind masura in care Rusia ramane o superputere arata ce cutremur a provocat in Europa invazia rusa a Ucrainei, apreciaza Robert Farley, profesor la Școala de Diplomație Patterson (SUA).

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar…