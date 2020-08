Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat ca au testat marti, cu succes, o racheta balistica intercontinentala (ICBM) Minuteman III, echipata cu trei focoase, a carei lansare a fost operata de militari de la bordul unui post de comanda aerian, potrivit France Presse. Racheta a fost lansata la ora locala 00:21 (07:21 GMT) de la…

- Prim-ministrul Kosovo, Avdullah Hoti, a anuntat duminica seara ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus si va fi intra in autocarantina in urmatoarele doua saptamani, informeaza luni France Presse potrivit Agerpres. "Am facut astazi testul pentru COVID-19 si am fost gasit pozitiv", a scris Hoti,…

- Peste 18 milioane de cazuri de coronavirus au fost înregistrate oficial la nivel mondial, dintre care mai mult de jumatate în Statele Unite si America Latina, precum si în Caraibe, potrivit unui bilant realizat de France Presse din surse oficiale duminica la ora 22.40 GMT, scrie Agerpres.…

- Vechile aplicatii HBO pentru streaming, HBO Now si versiunea pentru abonatii serviciilor de cablu, HBO Go, vor fi trecute pe linie moarta de Warner Media pentru a nu afecta noul brand al companiei, HBO Max. Noul serviciu de streaming HBO Max a avut darul de a crea si mai multa confuzie in…

- O racheta balistica de tip M51 a fost lansata cu succes vineri din Golful Audierne (Finistere), a anuntat intr-un comunicat ministrul francez al Armatelor, Florence Parly, relateaza Le Figaro.Parly saluta ”disuasiunea nucleara franceza” in urma acestui test concludent al tir de racheta balistica…

- Google amana lansarea Android 11, pe fondul protestelor din SUAGoogle a declarat, sambata, ca a amanat prezentarea sistemului de operare Android 11, planificata saptamana viitoare, pe fondul protestelor și tulburarilor din Statele Unite, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…

- Primul vaccin anti-COVID testat in Statele Unite ale Americii a dat rezultate promițatoare, in cea dintai etapa a studiului. Cu alte cuvinte a produs anticorpi protectori intr-un grup mic de voluntari sanatoși.