Stiri pe aceeasi tema

- Pensiunile vor fi eliminate de la finantare pe perioada 2021-2022, a afirmat pentru startupcafe.ro ministrul Agriculturii, Adrian Oros, reclamand ca unii dintre beneficiarii de fonduri UE au scos pensiunile din circuitul turistic si le-au transformat in locuinte pentru familiile lor.

- ​Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a confirmat decizia ministerului de a elimina pensiunile de la finanțarile pentru afaceri non-agricole în mediul rural, pe perioada 2021-2022, el reclamând ca unii dintre beneficiarii de fonduri UE au scos pensiunile din circuitul turistic și le-au transformat…

- Premierul Florin Cițu a anunțat masurile pe care dorește sa le ia pentru ca reintoarcerea la normalitate sa fie cat mai repede. Acesta a explicat ca se va forma un comitet interministerial ce va avea ca sarcina implementarea masurilor necesare pentru „o viața normala”, incepand cu 1 iunie. Se dorește…

- Familia Dolofan este in doliu! Seniorul Gheorghe Dolofan s-a stins din viața. Trupul neinsuflețit al indragitului om de afaceri va fi depus duminica, 4 aprilie, la capela Bisericii Sfantul Dumitru din cartierul piteștean Gavana. CITEȘTE ȘI: COVID-19 in Argeș / Situația epidemiologica – Cate decese…

- Suma alocata in perioada de tranzitie, 2021-2022, pentru instalarea tinerilor fermieri se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, potrivit ministrului…

- Incident in timpul unei conferințe de presa susținuta de președintele PSD din Romania, Marcel Ciolacu. In timp ce anunța depunerea unei moțiuni simple impotriva ministrului Agriculturii din Romania, Adrian Oros, din buzunarul interior al sacoului președintelui PSD au ieșit la

- Un premiu pentru un intreprinzator din mediul rural s-ar putea traduce printr-un beneficiu al intregii comunitati. Initiativele de afaceri din lumea satului inseamna ambitie, punct de plecare material si intuitie.

- Mediul de business a luat locul guvernului si este acum cea mai de incredere institutie in randul populatiei, la nivel global, fiind considerata de doua ori mai competenta. Mediul de afaceri a devenit cea mai de incredere institutie in randul publicului la nivel global (61%), inlocuind guvernul…