”Pensatul” a predat Brigada Antitero a SRI ucrainenilor! Ți-e scarba de servilismul anumitor structuri ale statului roman. Cele care nu fac decat sa ii convinga și mai mult pe romanii care le platesc salariile nesimțite ca nu suntem decat o ”Colonie” ! Plina de ”slugi” care, cu cat sunt mai sus cocoțați pe funcții, cu atat se ploconesc mai adanc in fața strainilor! […] The post ”Pensatul” a predat Brigada Antitero a SRI ucrainenilor! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Acum 7-8 zile am predat garda, cu pacienți pe care ii putem numara pe degetele de la o mana, iar ieri, am preluat-o plina!Printre pacienții internați a fost și un cuplu, pe soție am internat-o pe secția ATI la 5 minute dupa decesul soțului! Iar un alt caz, este cel a unui fiu aflat in terapie, iar…

- Medicul ATI Amin Zahra, de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in urma cu o saptamana a predat garda avand putini pacienti, iar acum sectia este plina, in contextul cresterii numarului cazurilor de COVID-19.