- FORTAREAȚA… Primaria Barlad, din ordinul primarului Dumitru Boroș a devenit o fortareața. Cu paznici (polițiști locali) duri la fiecare poarta ,nimeni nu intra in instituție fara voia stapanului. Sunt foarte mulți cetațeni care au treaba in instituție, nu la Biroul Unic, ci la diverse servicii dar…

- Dupa cum bine am aflat, baronii Giurgiului trec prin momente extrem de dificile. Gabriel Badalau, fiul fostului vicepresedintele al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru dare de mita. Poate zgudui acest lucru relația sa cu frumoasa…

- UMOR… Este festival de glume pe internet, inclusiv pe pagina de Facebook a Primariei Vaslui, dupa ce instituția a anunțat ca face angajari. “Dragi vasluieni, organizam concurs de recrutare, pentru ocuparea urmatoarelor funcții publice de execuție și funcții publice de conducere, vacanțe, pe perioada…

- FORFOTA… Se fac angajari la Spitalul Huși, iar cele doua posturi scoase la concurs printr-un anunț plasat destul de discret pe site-ul instituției au aprins spiritele! Unii vorbesc despre niște sume de mii de euro, pe care cei cu intenții…serioase ar fi trebuit sa le puna in joc. Este vorba despre un…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) este in cautare de ofițeri specialiști IT&C, vorbitori de limbi straine și luptatori antitero. Care sunt etapele de selecție SRI Evaluarea CV-ului; Interviuri de selecție; Teste de evaluare a cunoștințelor și competențelor profesionale (evaluarea profesionala, evaluarea…

- LUCRARI… Aquavas Vaslui — Sucursala Barlad anunța ca furnizarea apei potabile in municipiul Barlad se va face cu presiune redusa in ziua de 04.02.2023, in intervalul orar 06.00 — 20.00. Reducerea presiunii are loc ca urmare a prelungirii termenului de execuție a lucrarilor de deviere a conductei de…

- In aceasta speta, DNA a dispus trimiterea in judecata a 29 de acuzati in dosarul de coruptie de la institutia sanitara. In prima zi a acestei saptamani, pe 16 ianuarie 2023, pentru Marius Oglinzanu instanta a decis 1 an si 6 luni de detentie cu suspendare, el fiind inculpat pentru ca a dat mita pentru…

- PREGATIRI… Știre de ultima ora a ediției Mincinosu’ de Vaslui. De la Inspectoratul General al Poliției Romane tocmai ne-au fost virați banii pentru un anunț foarte important, adresat candidaților care s-au inscris pentru postul de inspector -șef la IPJ Vaslui: „nu uitați ca luni, 16 ianuarie, trebuie…