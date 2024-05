Jandarmeria Vaslui prelungește termenul pentru angajarea unui psiholog ANUNȚ… Stabilit inițial, pana pe data de 7 mai, termenul de inscriere la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist psiholog prin incadrare directa la Jandarmeria Vaslui a fost prelungit pana pe data de 15 mai 2024. Persoanele interesate trebuie sa fie absolvente de studii superioare de lunga durata sau studii universitare de licența (ciclul […] Articolul Jandarmeria Vaslui prelungește termenul pentru angajarea unui psiholog apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANUNT…Jandarmeria Vaslui scoate la concurs, prin incadrare din sursa externa, un post de ofiter specialist la Compartimentul Psihologie. Persoanele interesate trebuie sa fie absolvente de studii superioare de lunga durata sau studii universitare de licenta (ciclul I Bologna), absolvite cu diploma de…

- Un barbat de 53 de ani l-a agresat fizic pe agentul de paza al mall-ului din Galați și l-a amenințat cu un pistol. Totul a pornit de la un loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilitați. Potrivit Poliției Galați, un barbat de 53 de ani a reclamat la 112, cu privire la faptul ca are […] Articolul…

- BANI… Vești bune pentru vasluienii care nu au apucat sa-și plateasca taxele și impozitele. Primaria Vaslui a mai prelungit cu o zi termenul pana la care pot beneficia de o bonificație, mai exact de reducerea valorii cu 10%. „Anul acesta, termenul limita, adica 31 martie, cade intr-o zi de duminica,…

- PRELUNGIT… Cu dosarul lui Daniel Buzamat pe masa Tribunalului Vaslui, judecatorii Curții de Apel Iași au decis respingerea contestației fața de hotararea instanței de prelungire a mandatului de arestare preventiva cu inca o luna. De asemenea și afaceristul galațean Calin Gica are parte de același tratament…

- Pensii 2024 | Formula de calcul a pensiei diferita pentru persoanele cu studii superioare: Ce spune liderul Blocului Național Sindical Pensii 2024 | Formula de calcul a pensiei diferita pentru persoanele cu studii superioare: Ce spune liderul Blocului Național Sindical Dumitru Costin, liderul Blocului…

- STUDII… Tinerii din judetul Vaslui, care vor sa studieze in Statele Unite ale Americii, pot beneficia de burse. Acestia pot accesa programul FLEX, inscrierile vor avea loc in luna august, insa American Councils for International Education a anuntat ca adolescentii se pot preinscrie. „Aplicatiile online…

- Peste 58 de mii de persoane au achitat in primele doua luni ale anului curent prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala in suma fixa. Aceasta cifra este in creștere cu aproape trei mii in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Persoanele obligate sa se asigure in mod individual beneficiaza…

- ANGAJARI… Cea mai mare unitate sanitara din județ va organiza, in perioada urmatoare, concurs pentru ocuparea a șapte posturi de infirmiere debutante și cinci posturi de asistente medicale debutante. Persoanele interesate iși pot depune dosarele pana pe 23 februarie, urmand ca la inceputul lunii viitoare…