Animalul care a atacat, sambata seara, doi turisti ucraineni in zona Castelului Peles din Sinaia a fost identificat, fiind vorba despre o ursoaica cu doi pui, autoritatile luand decizia de a reloca cele trei animale, a anuntat city managerul statiunii, Marian Panait, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, atacul a avut loc pe Aleea Pelesului, iar ursoaica si cei doi pui au fost depistati, in padure, langa izvor, in apropiere de zona incidentului. Hotararea de relocare va fi pusa in aplicare in aceasta seara, la fata locului fiind asteptat un medic veterinar care detine arma cu tranchilizante. Turistii…