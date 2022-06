Stiri pe aceeasi tema

- Marius Balo, clujeanul proaspat intors in țara dupa 8 ani in care a fost intemnițat in China, va porni, miercuri, 29 iunie, intr-un pelerinaj de 100 de zile care se va intinde pe 2.922 de kilometri.

- Un vas care transporta peste 71.000 de tone de porumb din Ucraina a parasit portul Constanta de la Marea Neagra, reprezentand primul transport de acest fel de cand Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, a declarat directorul general al Comvex, Viorel Panait, relateaza Reuters. Ucraina, ”granarul…

- Marius Balo, profesorul clujean care a fost intemnițat timp de opt ani in China s-a intors in prima zi de Paște inapoi in Romania. Profesorul care a petrecut 8 ani de inchisoare in China, a ajuns, azi noapte, acasa, la Cluj-Napoca. Acesta a fost intampinat de unchiul sau, cel care l-a crescut de la…

- Revenirea la normal a pieței de semiconductori a fost intarziata de invazia Ucrainei de catre Rusia, arata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania.Ucraina produce 90% din neonul care are o calitate potrivita pentru producția de semiconductori din…