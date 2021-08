Peelingul și expunerea la soare Folosit corect, peelingul pentru talpi și calcaie are un efect uimitor asupra picioarelor: indeparteaza acumularea de celule moarte și iți lasa pielea perfect neteda. Totuși, acest tratament trebuie evitat dupa expunerea la soare. Afla motivele din articolul acesta! Iata cateva reguli esențiale de care trebuie sa ții cont dupa expunerea... The post Peelingul și expunerea la soare appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

