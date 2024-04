Stiri pe aceeasi tema

- Expunerea excesiva la soare și pandemia au determinat o creștere a numarului cancerelor de piele diagnosticate in stadiu avansat, potrivit dermatologului Mihaela Leventer, care atrage atenția asupra faptului ca numarul cazurilor de tumori maligne de piele

- „Lucrarile pentru construirea spitalelor din PNRR avanseaza accelerat. Pavilionul de Politrauma de la Craiova este intr-un stadiu avansat al lucrarilor de construire, cladirea este ridicata deja pana la nivelul 2. Investitia se ridica la 44 de milioane de lei, fonduri asigurate prin PNRR.Sanatate pentru…

- Medicul dermatolog Catalin Manole afirma ca se constata o crestere a numarului de persoane care se adreseaza dermatologului inainte de vacanta de vara si la finalul acesteia, medicul explicand ca aceste momente „trezesc un soi de constiinta” in unele persoane. Medicul a explicat, la Medika Tv, in ce…

- La data de 20 iulie, conducerea Clubului Sportiv „Mureșul" din Targu Mureș, a informat, prin intermediul unui anunț publicat in cotidianul Zi de Zi, ca a fost emisa Autorizația de Construire (AC) cu numarul 46 din 23 februarie 2023, privind executarea lucrarilor de construire pentru „Amenajare patinoar…

- Organizatia Salvati Copiii solicita Parlamentului Romaniei interdictia oricarei forme de publicitate a jocurilor de noroc, inclusiv online, dar si amplasarea salilor de jocuri de noroc la o distanta de cel putin 300 de metri de unitatile de invatamant sau alte spatii destinate copiilor si tinerilor…

- La naștere, legatura dintre bebeluș și mama are deja varsta de noua luni. Imediat ce se naște, el invața sa distinga mirosul mamei de orice alt miros. Daca mama alapteaza, bebelușul o asociaza cu implinirea tuturor nevoilor sale. Bebelușul se calmeaza cand e la san, așadar, uneori, tații se pot simți…

- Una dintre cele mai importante preocupari ale oamenilor este pastrarea aspectului tanar și sanatos al pielii lor. Prevenirea imbatranirii prematura a pielii este esențiala pentru a evita apariția ridurilor, petelor și slabiciunii pielii. O piele sanatoasa, cu aspect tanar, poate oferi incredere și bunastare…

- Duminica dimineața, in jurul orei 6, polițiștii din Campina au fost sesizați despre faptul ca un tanar de 28 de ani, din comuna Romanești, s-ar fi spanzurat, in timp ce se afla internat in Spitalul de Psihiatrie Voila, din Campina.