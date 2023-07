Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina”. Codul portocaliu vizeaza zone din județul Arad (Arad, Lipova, Vladimirescu, Zimandu Nou,…

- In ultimii ani, pariurile sportive au cunoscut o crestere semnificativa in Romania. Multi pasionati de sport sunt atrasi de posibilitatea de a castiga bani pronosticand rezultatele competitiilor preferate. Gasesti pronosticuri fotbal in fiecare zi pentru cele mai tari campionate si competitii. Insa,…

- Ivan Toney, atacantul echipei Brentford, a fost suspendat opt luni dupa ce a acceptat ca a incalcat regulile Federatiei engleze de fotbal (FA) privind pariurile, a anuntat miercuri BBC.De asemenea, Toney a fost amendat cu 50.000 de lire sterline si avertizat in legatura cu comportamentul pe care-l…

- Dupa victoria obținuta de FCSB cu CFR Cluj, 1-0, Gigi Becali a vorbit despre faptul ca a fost reclamant la Comisia de Disciplina. Patronul FCSB a fost reclamat pentru comentariul sexist la adresa arbitrei Iuliana Demetrescu, dupa ce recent fusese amendat cu 5.000 de lei pentru declarațiile legate de…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, dezvaluie ca a fost reclamat la Comisia de Disciplina pentru comentariile facute la adresa lui Rareș Vidican, arbitrul VAR din explozivul derby cu Rapid din urma cu doua saptamani (0-1). MM i-a prezentat scuze acestuia, insa a continuat ofensiva la…

- Hapoel Beer Sheva a ramas fara patru titulari pentru etapa viitoare, printre ei Adrian Paun (28 de ani), suspendați temporar de Comisia de Disciplina a federației israeliene chiar daca a amanat judecarea cazului pentru etapa viitoare. Și a exclus temporar doar un singur jucator de la Maccabi Haifa dupa…

- Atacantul Alexandru Buțu de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii a reușit sa obțina o performanța grozava, devenind cel mai tanar marcator al țarii din Liga a 3-a și primul jucator din cadrul Centrului de copii și juniori care marcheaza pentru echipa de seniori.

- Religia a fost introdusa ca disciplina opționala la Bacalaureat, la proba E, proba specifica profilului, potrivit unor amendamente la proiectul legii educației adoptate de Comisia pentru invațamant miercuri la pranz. Proiectul de lege este in dezbatere parlamentara. Articolele care modifica examenul…