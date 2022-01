Stiri pe aceeasi tema

- Editia din acest an a programului „Rabla” va incepe pe data de 4 februarie, in Vinerea Verde, iar saptamana viitoare vor fi anunțate toate criteriile de acordare a primelor de casare, anunța ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. „In cateva zile se finalizeaza Programul ˂Rabla˃ pentru…

- Liderul USR-PLUS Suceava, senatorul George Mindruța, vrea sa afle de la ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, cum vor putea cetațenii sa cumpere lemne de foc mai ieftine dupa reducerea cotei de TVA. George Mindruța i-a adresat acestuia o interpelare in care arata ca in ...

- Intenția Regiei Naționale a Padurilor Romsilva de a concedia, colectiv, cu incepere din luna decembrie, 413 salariați din unitațile subordonate a pus pe jar Federația Sindicatelor Silva și Confederația Naționala Meridian din care face parte. Sindicatele au cerut Romsilva anularea masurii, iar ministrului…

- UPDATE: Ședința Parlamentului pentru votul de investitura a Guvernul Ciuca a inceput. Ședința este condusa de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Știrea inițiațaSenatul si Camera Deputatilor s-au reunit, astazi, in sedinta comuna pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, astazi, in sedinta comuna pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca.Sedinta plenului reunit al Parlamentului incepe la ora 10:00.Premierul desemnat Nicolae Ciuca va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului.…

- Rabla pentru electrocasnice 2021: O noua sesiune, finanțata cu 34 milioane de lei, in luna decembrie Rabla pentru electrocasnice 2021: O noua sesiune, finanțata cu 34 milioane de lei, in luna decembrie O noua sesiune a Programului „Rabla pentru electrocasnice” va avea loc in luna decembrie, bugetul…

- Dupa 1990, parlamentarii UDMR s-a aratat foarte preocupați de domeniul vanatorii, fie prin demersuri ministeriale cand au fost la guvernare sau prin acțiuni parlamentare. Prin numirea ca ministrul al Mediului, Apelor și Padurilor in cabinetul Cițu a senatorului UDMR Tanczos Barna domeniul vanatorii…

- O ordonanța de urgența va reglementa intervenția imediata in cazul urșilor agresivi. Doua comisii permanente din Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor – Comisia pentru mediu si echilibru ecologic și Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala – au aprobat OUG…