Pedeapsă divină?!? CE încerca să facă bărbatul care s-a electrocutat azi în Bistrița: Un barbat s-a electrocutat azi, pe strada Industriei din Bistrița. Primele informații, „la cald”, ar duce spre o „pedeapsa divina”. CE ar fi incercat sa faca barbatul: Un barbat de 42 de ani s-a electrocutat azi, in incinta unei firme de pe strada Industriei. Barbat electrocutat in Bistrița! Ar fi in stare de inconștiența Acesta a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de urgența Bistrița.. „La Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul SJU Bistrița a fost adus astazi un barbat in varsta de 42 de ani, din localitatea Budacu de Jos, electrocutat, in stare de conștiența, agitat, cu leziuni și… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

- Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița a intervenit astazi in municipiul Bistrița, pe str. Industriei, unde un barbat in varsta de 42 de ani s-a electrocutat. Echipajul SMURD a transportat victima (instabila) la UPU SMURD Bistrița pentru continuarea…

- Un barbat din Budacu de Sus, angajat al unei societați comerciale din Bistrița, a ajuns luni la spital, dupa ce s-a electrocutat. Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița a intervenit astazi in municipiul Bistrița, pe str. Industriei, unde un barbat…

