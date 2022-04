Peach Tree Rascals a lansat single-ul Good Advice

Stiri pe aceeasi tema

- WILLOW a lansat impreuna cu SIIICKBRAIN single-ul „Purge”. In videoclip cele 2 protagoniste se tatueaza, fumeaza țigari, se plimba cu mașina, distrugand tot ce intalnesc. Single-ul cu nuanțe de țipete este cea mai agresiva piesa a lui Willow de pana acum, cu versuri care reflecta noua ei stare mentala.…

- Din noul val de artiști face parte și Andrada, care tocmai a lansat primul ei single impreuna cu Sprint Music. Noua piesa se numește “Ego”, a lucrat la ea impreuna cu Andy Platon și a filmat și un videoclip deosebit pe care va invitam sa-l urmariți in continuare. La cei 18 ani ai sai Andrada Faina,…

- BiBi lanseaza „Stai de 6”, o piesa cool cu un vibe fresh, perfecta pentru vara. Compus de catre artista alaturi de Doddy, Mahia Beldo, Antonio și Adi Colceru, „Stai de 6” este un single care te prinde de la primele acorduri și are o poveste aparte. Inima trebuie protejata pentru a nu fi ranita, iar...…

- Single-ul “N-am stare” este o piesa cu o incarcatura emotionala puternica, inspiratie fiind viata personala a artistei Dominique. Aceasta povesteste ca recent a incheiat un capitol important din viata ei, un basm devenit toxic, iar piesa descrie sentimentele pe care le-a dezvoltat spre finalul relatiei. …

- Tears For Fears a lansat albumul “The Tipping Point”. Este primul material discografic din ultimii 17 ani. Acesta va fi urmat de un turneu ce va incepe in luna mai. Pitchfork, Vulture, Stereogum și alte publicații au declarat ca acest proiect este unul dintre cele mai așteptate din acest an. In octombrie…

- Rapper-ul și cantarețul R&B algerian, Soolking, a revenit cu o piesa menita sa induca starea de bine și atmosfera zilelor toride de vara, intitulata „Suavemente”. Single-ul cu beat up-tempo, vine insoțit și de videoclip, și pune in valoare, dintr-o perspectiva fresh și captivanta, hit-ul „Suavemente…

- Trupa americana Red Hot Chili Peppers a dezvaluit un nou single, „Black Summer”, ce anunta al 12-lea album al muzicienilor, relateaza News.ro. Potrivit revistei Rolling Stone, acest titlu este un extras de la al 12-lea album, „Unlimited Love”, care va aparea pe 1 aprilie. Fidel rock-ului alternativ,…

- Sofia Carson a lansat single-ul “LOUD”. Piesa urmareste calatoria unei voci candva reduse la tacere, care se elibereaza. Carson a lucrat cu compozitorii Alida Garpestad Peck si Paris Carney. Piesa “LOUD” trimite ascultatorul intr-o lume pop si R&B, in timp ce vocea puternica a artistei captiveaza prin profunzime.…