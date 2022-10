Deputatul rus Andrei Guruliov, care a fost comandant adjunct al districtului militar de sud al Armatei Ruse, explica la televiziunea rusa ca intotdeauna recruții și oamenii mobilizați in Rusia au fost „un pic amețiți”. „Așa a fost intotdeauna și intotdeauna va fi așa”, spune el. Traditia din Rusia: recruti beti Rușii care sunt chemați la […] The post Pe cine trimite Rusia pe front: recruti "rupti" de beti! Fost general rus: "Nu am vazut niciodata oameni treji acolo" (VIDEO) first appeared on Ziarul National .