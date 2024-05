Ucraina trimite pușcăriași să lupte cu rușii. Se pot înscrie și cei condamnați pentru o singură crimă Ucraina va incepe sa recruteze deținuți pentru front, in conformitate cu o noua lege menita sa ii consolideze forțele din prima linie a razboiului cu Rusia. Folosind o tactica pe care Moscova s-a bazat in 2022, Kievul va oferi anumitor condamnați o cale spre libertate daca sunt dispuși sa se alature unei unitați de lupta. […] The post Ucraina trimite pușcariași sa lupte cu rușii. Se pot inscrie și cei condamnați pentru o singura crima first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

