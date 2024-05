Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu atrage atenția asupra necesitații unei reforme urgente in sistemul de impozitare a veniturilor salariale pentru a reduce povara fiscala asupra muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici sau copii. Pana atunci insa, salariul minim va crește din nou de la 1 iulie, o masura necesara…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, sa puna in transparenta, imediat dupa sarbatorile pascale, proiectul de lege privind adoptarea salariului minim european in Romania si i-a solicitat acesteia stabilirea unui calendar clar de dialog cu mediul de afaceri si…

- Premierul Marcel Ciolacu și cei de la PSD și-au asumat introducerea salariului minim pana la finalul anului 2024. Au existat voci din mediul politic care au cerut ca salariul minim european sa fie introdus de la 1 iulie 2024, atunci cand va crește și salariul minim pe economie la 3700 de lei.

- Deputatul Mihai Fifor, președinte PSD Arad, arata ca introducerea salariului minim european va oferi mai multa predictibilitate mediului de afaceri, contrar dezinformarilor anti-europene ale USR. „PSD va propune un parcurs predictibil pentru introducerea salariului minim european in legislația romaneasca,…

- PSD susține ca stabilirea unui mecanism de creștere anuala a salariului minim din Romania, in funcție de parametri economici obiectivi, va permite antreprenorilor sa faca estimari mult mai exacte cu privire la resursele financiare ce trebuie alocate, pe termen mediu și lung, pentru forța de munca și…

- Unii angajați vor caștiga mai mulți bani dupa introducerea salariului minim la nivel european. Executivul promite implementarea salariului minim eurpean, ceea ce inseamna schimbari importante pe piața muncii. Angajații care au depașit 24 de luni la actualul loc de munca vor beneficia in mod special…

- Numarul contractelor de munca platite cu salariul minim pe economie a scazut in 2024 cu aproximativ 17% fața de anul trecut. Pana la finalul anului, in Romania se va introduce salariul minim european, de care vor beneficia in special angajații cu mai mult de 24 de luni la actualul loc de munca, pentru…

- PSD considera ca trebuie definit un mecanism automat pentru majorarea anuala a salariului minim din Romania, intr-o maniera predictibila, care sa garanteze cresterea nivelului de trai si a puterii de cumparare pentru toti salariatii din Romania, potrivit comunicatului de presa al formatiunii. Conform…