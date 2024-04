Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general ucrainean s-a aflat la Bruxelles pentru a le cere miniștrilor de justiție din UE sa sprijine eforturile țarii sale de a urmari penal crimele de razboi comise de Rusia in Ucraina, relateaza Euronews citat de Rador Radio Romania. Angajamentul este de a cauta probe și de a investiga…

- Ucraina va deveni membra a Uniunii Europene și, de asemenea, a NATO, dar nu poate adera la alianța militara cat timp este inca in razboi cu Rusia, a declarat sambata ministrul italian de externe, Antonio Tajani, citat de Reuters, scrie Rador Radio Romania. "Mesajul catre Rusia este foarte clar: Ucraina…

- Rusia este pe cale sa obtina avantajul in Ucraina datorita unui rezervor de forțe mai mare și sprijinului material din partea unor țari precum Coreea de Nord și China, au avertizat luni serviciile de informații norvegiene. Prezentand raportul anual de evaluare a riscurilor de catre serviciile de…

- UPDATE 9:12 - Ucraina multumeste Romaniei pentru cele „15 convoaie militare trimise”Romania a trimis Ucrainei 15 convoaie cu ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, informeaza Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean…

- Nu l-a numit conflict, ci a vorbit despre o confruntare cu Rusia care ar putea dura zeci de ani. Aceasta este predicția lui Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, potrivit caruia Alianța ar face bine sa dezvolte mai rapid industria de aparare a țarilor sale membre, conform Il Fatto Quotidiano,…

- ”Azi (luni) am inceput sa rutnam betonul fundatiei reactorului de la instalatia de la Isfahan”, a anuntat luni, citat de agentia oficiala iraniana de presa Irna, directorul Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA) Mohammad Eslami. Centrul de Cercetare Nucleara de la Isfahan are trei reactoare.…

- Rusia acuza NATO de infiltrare in alegerile prezidențiale: 'Exercițiile militare ii intimideaza pe alegatori!'General-maior in rezerva Leonid Ivlev, deputat in Duma de Stat a Rusiei din partea regiunii Crimeea, a apreciat ca apropiatele exerciții de amploare ale NATO sunt o manifestare a „naturii agresive…

- Ministrul britanic al apararii, Grant Shapps, spune ca Marea Britanie trebuie sa se pregateasca pentru posibile razboaie cu China, Rusia, Iran și Coreea de Nord in urmatorii cinci ani, conform The Independent.