Castigatorul Premiului Saharov pentru libertatea de gandire in 2018, regizorul de film si activistul pentru drepturile omului ucrainean Oleg Sentov, va primi distinctia personal marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, transmite dpa.



Premiul Saharov i-a fost decernat lui Oleg Sentov anul trecut, cand acesta se afla in inchisoare dupa ce protestase in Piata Independentei din Kiev impotriva anexarii Crimeei de catre Rusia. Sentov a fost eliberat de rusi in luna septembrie a acestui an, in cadrul unui schimb de prizonieri.



Critic vehement al anexarii peninsulei…