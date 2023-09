Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager poate primi compensatii din partea transportatorului aerian doar daca solicita acestuia acest drept in scris si/sau daca depune o reclamatie la Protecția Consumatorului, anunța directorul general in ANPC Paul Anghel, intr-o postare pe Facebook.Paul Anghel precizeaza ca pasagerii pot solicita…

- Directorul general in ANPC Paul Anghel a anuntat ca un pasager poate primi compensatii din partea transportatorului aerian doar daca solicita acestuia acest drept in scris si/sau daca depune o reclamatie la ANPC. Acest lucru este valabil in cazul anularii cu mai putin de 14 zile a zborului sau in…

- ”Respinge plangerea contraventionala formulata de petenta BLUE AIR AVIATION S.A. in contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Apelul si motivele de apel se depun la Judecatoria Sectorului…

- ”Respinge plangerea contraventionala formulata de petenta BLUE AIR AVIATION S.A. in contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Apelul si motivele de apel se depun la Judecatoria Sectorului…

- ”Sezonul estival aduce si anul acesta nu doar nenumarate planuri de vacanta, ci si probleme, nemultumiri, stres, disconfort si griji suplimentare, cu precadere turistilor care aleg sa calatoreasca pe cale aeriana. In ultima perioada tot mai multe zboruri sunt anulate sau amanate, iar multi turisti raman…

- Coeficientul de umplere in principalele 40 de lacuri de acumulare din Romania este, la ora actuala, de 88,79%, suficient pentru a satisface necesarul de apa pentru toti beneficiarii (populatie, producere de energie electrica, industrie si agricultura), a scris Administratia Nationala „Apele Romane”…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va demara in perioada urmatoare controale pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, transmite directorul general al acesteia, Paul Anghel, intr-o postare pe Facebook.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va demara in perioada urmatoare actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, transmite directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul…