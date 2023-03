Stiri pe aceeasi tema

- Patru trenuri de calatori au intarzieri de la 30 la 70 de minute din cauza defectarii unui tren privat de marfa. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca trenurile de calatori IR 1824, IR 1823, R 9392 și IR 11611 au stat oprite in garile Jianca și Caracal, din cauza defectarii unui tren…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca patru trenuri de calatori au staționat temporar in garile Jianca și Caracal, din cauza defectarii unui tren privat de marfa, intre stațiile Caracal și Grazavești, pe firul II, firul I fiind inchis pentru lucrari programate. Dupa retragerea trenului…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca 4 trenuri de calatori IR 1824, IR 1823, R 9392 si IR 11611 au stationat temporar in garile Jianca si Caracal, din cauza defectarii unui tren privat de marfa, intre statiile Caracal si Grazavesti, pe firul II, firul I fiind inchis pentru lucrari…

- O aeronava Wizz Air care urma sa decoleze, marti, de pe Aerorportul Suceava, a atins o alta aeronava a aceleiasi companii, fara a se inregistra victime. In avionul care urma sa plece se aflau 174 de pasageri care au fost coborati in siguranta si se afla in terminalul aeroportului. Potrivit presei locale,…

- Trei oameni au fost transportați la spital luni dimineata, dupa ce un tren care circula pe ruta Arad- Bucuresti Nord s-a oprit brusc, pentru a evita ciocnirea cu un tren de marfa care deraiase in fata sa, fiind activat planul rosu de interventie. ”In cursul acestei dimineti, din cauza deraierii la intrare…

- Circulația feroviara pe raza stației Ploiești Sud s-a desfașurat in condiții speciale luni dimineața din cauza unui deranjament la linia de contact, provocat de un tren de calatori, la ieșirea din depoul Ploiești, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Viscolul și zapada au dat peste cap orarul zborurilor de pe Aeroportul Otopeni. Unele curse au intarzieri la decolare, determinate de timpul acordat pentru degivrarea aeronavelor. Traficul aerian pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se desfasoara in conditii de iarna, dar in parametri…