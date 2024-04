Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul minivacanței de 1 Mai și Paște, pentru facilitarea deplasarii pasagerilor spre destinațiile de vacanța, dar și spre domiciliu, pentru a fi alaturi de cei dragi de sfintele sarbatori, CFR Calatori va asigura un program de transport special, anunța un comunicat al companiei.

- CFR Calatori va asigura un program de transport special cu ocazia minivacanței de 1 Mai și a Sarbatorilor Pascale. Vor fi puse in circulație trenuri suplimentare directe spre și dinspre Litoral. Pentru a veni in intampinarea celor care doresc sa petreaca minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale pe…

- CFR Calatori suplimenteaza numarul trenurilor spre litoral in minivacanța de 1 Mai și Paște.„Cu prilejul minivacanței de 1 Mai și Paște, pentru facilitarea deplasarii pasagerilor spre destinațiile de vacanța, dar și spre domiciliu pentru a fi alaturi de cei dragi de sfintele sarbatori de Paște, CFR…

- COMUNICAT DE PRESABucuresti, 12 aprilie 2024 Programul trenurilor in minivacanta de 1 Mai si Paste. Se suplimenteaza trenuri Rezervati va locul din timp Cu prilejul minivacantei de 1 Mai si Paste, pentru facilitarea deplasarii pasagerilor spre destinatiile de vacanta, dar si spre domiciliu pentru a…

- Cu prilejul minivacantei de 1 Mai si Paste, pentru facilitarea deplasarii pasagerilor spre destinatiile de vacanta, dar si spre domiciliu pentru a fi alaturi de cei dragi de sfintele sarbatori de Paste, CFR Calatori va asigura un program de transport special.Prin urmare, in perioada minivacantei 30…

- In ultima perioada, un fenomen controversat pe platforma de socializare TikTok a creat o mare agitație printre romani. Oamenii din intreaga țara s-au filmat și au incarcat clipuri in care sparg zeci de figurine de iepurași de ciocolata, sperand sa descope

- In noaptea de sambata spre duminica se va trece la ora de vara. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia se va efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor, anunța CFR Calatori.

- CFR Calatori a anunțat ca trenurile Intercity pot circula cu viteze cuprinse intre 160 și 200 km/h, ceea ce a provocat hohote de ras pe rețelele de socializare. Asta in condițiile in care cei de la CFR sunt campionii intarzierilor, iar trenurile de azi se deplaseaza mai incet decat acum un secol