Patru șoferi din Alba prinși beți la volan de polițiști, după peste 450 de testări anti alcool și droguri efectuate într-o zi Patru șoferi din Alba prinși beți la volan de polițiști, dupa peste 450 de testari anti alcool și droguri efectuate intr-o zi Ziua de sambata a venit cu un record pozitiv pe șoselele din Alba, cel puțin asta reiese dintr-un comunicat al IPJ Alba. Polițiștii au transmis ca pe tot parcursul zilei de sambata, 1 iulie, au fost efectuate in trafic peste 450 de testari privind consumul de alcool și droguri, iar polițiștii au constatat 4 infracțiuni […] Citește Patru șoferi din Alba prinși beți la volan de polițiști, dupa peste 450 de testari anti alcool și droguri efectuate intr-o zi in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

