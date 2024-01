Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN 74, la Poiana Ampoiului: Un șofer a pierdut controlul mașinii și s-a rasturnat Accident rutier pe DN 74, la Poiana Ampoiului: Un șofer a pierdut controlul mașinii și s-a rasturnat Un accident rutier a avut loc marți, 16 ianuarie, in jurul orei 07:30, pe DN 74, in localitatea Poiana…

- Un accident rutier a avut loc duminica dimineața in zona localitații Isaccea, județul Tulcea. Un șofer a pierdut controlul direcției de mers și a intrat intr-un cap de pod. Trei persoane au fost ranite și sunt evaluate medical.Pe DN 22, la kilometrul 141, in zona localitații Isaccea, județul Tulcea,…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica dimineața, pe DN1, in Sibiu. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției de mers intr-o curba și s-a rasturnat in afara carosabilului, informeaza Mediafax.Șoferului unui autoturism a pierdut controlul direcției de mers…

- Luni dimineața, la ora 08:00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe D.N. 17 in localitatea Ilișești, a avut loc un accident rutier. Polițiștii au stabilit ca un șofer din municipiul Suceava care se deplasa cu autoturismul pe D.N. 17, din direcția localitații Paltinoasa,…

- 3 persoane au fost ranite in urma unui accident pe DJ 107, in Sanmiclauș, dupa ce șoferul autoturismului a pierdut controlul mașinii 3 persoane au fost ranite in urma unui accident pe DJ 107, in Sanmiclauș, dupa ce șoferul autoturismului a pierdut controlul mașinii La data de 22 decembrie 2023, in jurul…

- Un barbat a murit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se afla a parasit drumul și a lovit un copac pe DN 69, in zona localitații Sanandrei din județul Timiș. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza un autoturism…

- Accident rutier la Noșlac: Un șofer baut a pierdut controlul mașinii și a intrat in coliziune cu o caruța. Ce alcoolemie avea Accident rutier la Noșlac: Un șofer baut a pierdut controlul mașinii și a intrat in coliziune cu o caruța. Ce alcoolemie avea La data de 22 noiembrie 2023, in jurul orei 18.40,…

- Accident rutier la Cetatea de Balta: Un șofer baut a intrat pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un parapet Accident rutier la Cetatea de Balta: Un șofer baut a intrat pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un parapet La data de 12 noiembrie 2023, in jurul orei 04.30. polițiștii din cadrul…