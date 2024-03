Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, printre care doi copii in varsta de 3, respectiv 6 ani au fost ranite joi, in urma unui accident rutier produs pe DN 24, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). La locul producerii evenimentului au intervenit o autospeciala de stingere echipata cu…

- Accident de circulație cu trei raniți, miercuri seara, la Timișoara. Trei persoane au ajuns la spital, inclusiv șoferul autoturismului cu care a intrat intr-un stalp. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Cinci persoane au fost ranite si una a decedat, duminica seara, in urma unui accident rutier produs pe DN2 – E85, la Urechesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier sesizat prin apel 112, pe DN2 – E85, la Urechesti,…

- Un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor sapte s-a produs in noaptea de joi spre vineri, pe DN 25, in localitatea Traian din judetul Galati, dupa ce trei autovehicule au intrat in coliziune, informeaza ISU Galati, potrivit Agerpres. "La fata locului au intervenit…

- Incident duminica seara la Teatrul German din Timișoara, unde un panou din lemn folosit ca decor la un spectacol a cazut și a ranit o femeie. Au fost accidentați și doi barbați care susțineau decorul.Polițiștii din Timișoara au fost sesizați ca, pe strada Marașești din Timișoara, la Teatrul German,…

- Accident grav in aceasta seara pe Calea Sagului, la iesire din Timisoara. Un sofer in varsta de 41 de ani a pierdut controlul masinii in zona sensul giratoriu de la Auchan, a acrosat o bordura si a fost proiectat intr-un stalp. In urma impactului o fetita, doua femei si un barbat, cu totii pasageri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 73A, localitatea Paraul Rece, judetul Brasov, conducatorul unui microbuz in care se aflau 11 persoane a pierdut controlul directiei de mers si a intrat intr un parapet.Din primele informatii 5 persoane ar fi ranite,…