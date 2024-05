Patru oi au fost înscrise la o școală, în Franța. Motivul din spatele demersului ieșit din tipare Orice parinte iși dorește, cum e firesc, tot ce e mai bun pentru copilul sau, inclusiv sa aiba acces la educație, și sa poata merge la cursuri. O situație inedita a aparut in cazul unei școli din Franța, acolo unde mai mulți parinți au recurs la o soluție ieșita din tipare, pentru ca ai lor […] The post Patru oi au fost inscrise la o școala, in Franța. Motivul din spatele demersului ieșit din tipare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un grup de parinți din Franța a gasit o soluție creativa pentru a salva clasa copiilor lor, amenințata de lipsa de elevi. Au inscris patru oi la școala, cu nume, prenume și data nașterii, pentru a ajunge la numarul minim legal.

