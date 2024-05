Stiri pe aceeasi tema

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Președintele Chinei, Xi Jinping, urmeaza sa viziteze Europa saptamana viitoare, pentru prima data in cinci ani, intr-un turneu care va cuprinde Franța, Ungaria și Serbia, anunța The Guardian. China vrea sa evite un razboi comercial cu UE Vizita vine in timp ce China…

- Doua fetite de sase si 11 ani au fost usor ranite joi intr-un atac cu cutitul langa scoala lor din orasul Souffelweyersheim din estul Frantei, in apropiere de Strasbourg, au anuntat autoritatile locale citate de AFP si Reuters. Agresorul a fost retinut.

- Un baiat in varsta de 15 ani a murit, intr-un oraș de langa Paris, dupa ce a fost batut crunt la ieșirea de la școala. Elevul a fost lovit timp de mai multe minute cu pumnii si picioarele de trei tineri cu cagule, apoi a fost lasat sa zaca pe o alee. Citește și Școala […]

- Atacul, care s-a petrecut de joi, vine intr-un moment de tensiuni sporite in scolile franceze. La inceputul acestei saptamani, o adolescenta a fost bagata temporar in coma dupa ce a fost batuta in fata scolii sale din Montpellier, in sudul tarii. In respectivul caz, trei presupusi agresori au fost arestati…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca nu este de acord cu propunerea ca hipermarket-urile sa fie inchise sambata si duminica cum cer micii retaileri. ”Am avut o discutie la guvern cu micii retaileri, au avut solicitarea aceasta de a fi inchise in weekend, sambata si duminica, aceste magazine.…

- Liderii democrați și republicani din Congresul SUA au anunțat miercuri (28 februarie) ca au ajuns la un acord pentru avansarea celor 12 proiecte de lege anuale care finanțeaza o serie de programe federale pentru anul fiscal care se incheie pe 30 septembrie și ar putea evita, de asemenea, inchiderile…