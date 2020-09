Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN11 Targu Secuiesc – Onești, in localitatea Oituz, județul Covasna, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism și un autotren. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea Oituz, in care au fost implicate…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din orasul chinez Shenzhen a facut descoperirea in urma unui control. Imediat, intregul personal care ar fi putut intra in contact cu acest produs a fost supus testelor COVID-19 care deocamdata au iesit negative. De asemenea, s-a dispus identificarea…

- Patru focare noi de COVID-19 au fost descoperite de autoritatile din Arad, unul dintre acestea fiind intr-un centru de ingrijiri paliative din localitatea Ghioroc, anunța Agerpres.Seful DSP Arad, Horea Timis, a declarat pentru Agerpres ca la Centrul de ingrijiri paliative din Ghioroc sunt zece persoane…

- Cimitirul Vila Formosa este unul dintre cele mai mari din Sao Paulo și se extinde tot mai mult pe masura ce coronavirusul face ravagii in Brazilia. In imaginile surprinse dintr-o drona se disting sutele de morminte proaspat sapate pentru morții de Covid-19.

- Un adolescent și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism pe DN2 E85, in localitatea Poșta Calnau. Este al doilea eveniment rutier grav produs intr-o singura zi la Poșta Calnau, dupa cazul femeii accidentate de TIR pe trecerea de pietoni. La fața locului, in timp ce conducea un…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 20:00, in funcție de condițiile meteorologice, pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, pe tronsonul kilometric 215 – 217+200 de metri, pe raza localitații Calinești, județul Valcea, vor avea loc lucrari de frezare…

- Localnicii din Ilva Mare NU MAI SUPORTA! Cateva familii fac o mizerie de nedescris, la doi pași de centrul satului. Mai mult, unii și-ar fi extins proprietațile taind din drumul de acces. Așa ca persoanele bolnave sunt carate cu roaba sau patura la echipajele de intervenție, care nu pot trece. „Și nu…

