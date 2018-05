Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT si politistii fac, miercuri dimineata, perchezitii la fabricile din Radauti si Sebes ale firmei Schweighofer Holzindustrie, intr-un dosar privind comert ilegal cu lemne, prejudiciul fiind estimat la 25 milioane de euro. Perchezitii sunt si la Directii Silvice si Garzi Forestiere. Sunt…

