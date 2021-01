Patru comune din judet, sub Cod rosu

Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Pomi are cea mai mare incidenta a cazurilor cu Covid, potrivit autoritatilor. Conform statisticilor incidenta a atins 7,6 la mia de locuitori. In TOP-ul localitatilor cu cele mai multe imbolnaviri din judet, pe locul 2 se afla Santau cu 3,1 la mia de locuitori, iar poziția a 3-a este ocupata…

- In municipiul Satu Mare, incidența cazurilor de imbolnavire COVID-19 este de 1,59 la mia de locuitori, cu o medie cumulata in ultimele 14 zile sub 3 la mia de locuitori, motiv pentru care incepand cu data de 06 ianuarie, ora 06,00, se aplica masurile de prevenire și combatere a infecțiilor generate…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej ramane peste 3. Prefectul Clujului, Mircea Abrudean a transmis, astazi, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județ (in ultimele 14 zile, 7-20 decembrie). In Dej, incidența a ajuns in…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej continua sa scada și se apropie de 3. Prefectul Clujului, Mircea Abrudean a transmis, azi, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județ (in ultimele 14 zile, 4 – 17 decembrie). In Dej,…

- Autoritațile din Timiș propun instituirea carantinei in orașul Lugoj, unde rata de incidența a cazurilor de Covid a ajuns vineri dimineața la 7,05 la mia de locuitori. Propunerea a fost trimisa pentru aprobare Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, potrivit Mediafax. Potrivit…

- Orașul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de incidența a cazurilor de Covid-19 de 9,04 la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate luni de Prefectura, in creștere de la 8,74, cat era joi. Cea mai mare incidența...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis, joi, sa impuna restrictii suplimentare in patru comune in care incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori, noteazp Agerpres."O serie de masuri vizeaza localitatile Suseni, Ciomagesti, Mosoaia…

- Potrivit biroului de presa al Instituției Prefectului Salaj, unitațile administrative teritoriale din județ in care incidența cazurilor de Covid-19 cumulata este cuprinsa intre 1,5 și 3 la mia de locuitori