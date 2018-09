Patronii romni s-au nghesuit la ajutoarele de la stat de aproape 54.000 Euro fiecare

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 8500 de manageri din industrie, construcții, comerț și servicii se așteapta la creșteri viitoare de prețuri, potrivit rezultatelor anchetei derulate de Institutul Național de Statistica, publicate marți. Așteptarile inflaționiste vin pe fondul unui an agricol secetos, care a dus la scumpirea ofertei…

- Luni, de la ora 10.00, antreprenorii din Romania au inceput sa se inscrie online in programul Comerț și Servicii 2018, prin care pot obține de la stat ajutoare nerabursabile de pana la 250.000 de lei (aproape 54.000 de euro) fiecare, pentru investiții in mici afaceri, in anumite condiții.

- Lansarea programului Comerț și Servicii 2018, prin care firmele mici și mijlocii private vor putea obține ajutoare nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (aproape 54.000 Euro) fiecare, se amana cateva zile, a anunțat, luni seara, Direcția de Antreprenoriat a Ministerului pentru Mediul de…

- Gigantul italian de moda de lux Moncler, cunoscut pentru gecile sale cu puf al caror pret poate sari de 1.000 de euro, detine in Romania la Bacau o fabrica cu 900 de salariati. Aceasta este singura fabrica detinuta de gigantul italian in afara... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ​Circa 3.800 de romani ar putea fi afectați, azi și maine, de greva insoțitorilor de zbor ai companiei low-cost Ryanair, conform unei estimari a AirHelp, companie specializata in obtinerea de compensatii pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate.

- Primaria municipiului Alba Iulia a lansat, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP), licitația pentru reabilitarea cladirii Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”, valoarea estimata a lucrarilor ridicandu-se la aproape 1,3 milioane de lei. ”Servicii pentru Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura (CCINA) Constanta, in parteneriat cu municipalitatea, organizeaza in perioada 21-24 iunie, in Portul Tomis, a XXI-a editie a Salonului Nautic si Auto-Tomis Yacht 2018, eveniment expozitional ce reuneste exponatele a peste 15 firme importatoare…

- ​Circa 1 din 5 romani cu varste intre 18 și 24 de ani nu urma vreo forma de invațamant și nici nu avea un loc de munca in anul 2017, potrivit celor mai recente date disponibile, publicate vineri de Eurostat.