Patronii IMM-urilor spun că-și vor concedia angajații dacă va crește salariul minim Un sondaj online printre patronii de IMM-uri releva intenția de a-și concedia o parte dintre angajați daca Guvernul impune creșterea salariului minim a anunțat Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania(CNIMMR). Intenția Guvernului de a mari salariul minim in perioada urmatoare se lovește de un zid: patronii IMM-urilor nu pot sa creasca salariul minim al angajaților. Un sondaj realizat de Consiliul IMM in perioada 24-25 iulie a.c. printre antreprenori ilustreaza acest fapt. La intrebarea daca au posibilitatea creșterii salariului minim al angajaților in perioada urmatoare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

