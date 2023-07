Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți dintre antreprenorii de IMM spun ca vor fi nevoiți sa opereze concedieri, daca Guvernul va impune creșterea salariului minim, așa cum se discuta in coaliție de guvernare. Sondajul a fost facut online chiar de Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR).…

- Mesaj dur pentru premierul Marcel Ciolacu, dupa negocierile privind creșterea taxelor. Organizatiile patronale au cerut premierului ca deciziile legate de masurile fiscale sa nu fie luate fara a fi consultate si ajustarea fiscala sa nu fie facuta doar prin cresteri de fiscalitate peste noapte, potrivit…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania, Florin Jianu, a declarat, marti, ca orice fel de modificare fiscala trebuie facuta de la 1 ianuarie 2024, iar Guvernul trebuie sa dea primul exemplu in privinta echilibrarii bugetului de stat si, mai ales, a cheltuielilor,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut marți consultari cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia și ai Consiliului Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania și a spus ca Guvernul Romaniei este angajat sa mențina deschise toate caile de finanțare europene.Prin intrevederea de marți…

- Aproximativ 70.000 de firme care platesc in prezent impozit de 1% pe venitul microintreprinderii vor trece la impozit de 16% pe profit, daca Guvernul va scadea pragul cifrei de afaceri de la 500.000 de euro la 250.000 de euro, de incadrare ca micro - estimeaza Consiliul Național al Intreprinderilor…

- Guvernul taie facilitațile fiscale pentru angajații din construcții și agricultura. De la 1 septembrie, aceștia vor trebui sa achite contribuțiile la Sanatate, ceea ce va duce la scaderea veniturilor cu sute de lei. In acest moment, salariul minim in construcții este de 4.000 de lei brut, iar in mana,…